Россиянам пообещали ветреный март

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в первом месяце весны. По предварительным прогнозам, март будет ветреным, сообщает Национальная служба новостей.
По словам Вильфанда, потепление на территории страны наступит уже на следующей неделе. Его принесет атлантический циклон с низким давлением. Сразу после выходных он придет в столичный регион, и температура воздуха повысится до 3-5 градусов тепла. В целом метеорологи ожидают, что температура в марте будет около и выше нормы. Однако при этом значительно усилится ветер.
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