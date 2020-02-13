Директор школы отругала российскую школьницу за толстые ноги

Директор школы в Петрозаводске отругала одну из учениц за толстые ноги. Она вызвала девочку к себе в кабинет и раскритиковала внешний вид ребенка, сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел еще в 2018 году, но известно об этом стало только сейчас, когда мать школьницы рассказала о случившемся журналистам. Выяснилось, что восьмиклассница записала разговор с женщиной на камеру. На записи слышно, как директор отчитывает ребенка за короткую юбку и форму ног, отмечая, что это "пошло и некрасиво". Позже женщина принесла извинения, но ученица перешла в другую школу.