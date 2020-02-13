Директор школы отругала российскую школьницу за толстые ноги

Директор школы в Петрозаводске отругала одну из учениц за толстые ноги. Она вызвала девочку к себе в кабинет и раскритиковала внешний вид ребенка, сообщает телеканал "360".
Инцидент произошел еще в 2018 году, но известно об этом стало только сейчас, когда мать школьницы рассказала о случившемся журналистам. Выяснилось, что восьмиклассница записала разговор с женщиной на камеру. На записи слышно, как директор отчитывает ребенка за короткую юбку и форму ног, отмечая, что это "пошло и некрасиво". Позже женщина принесла извинения, но ученица перешла в другую школу.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Надоело жевать ковёр
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Дочку бросил партнер по танцам
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?