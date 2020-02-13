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Общество

Россиянин на эмоциях расстрелял дорожную камеру за штраф

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Разгневанный житель Биробиджана расстрелял дорожную камеру, из-за которой он получил штраф за превышение скорости. В полиции установили, что россиянин вел огонь из охотничьего ружья, передает телеканал "360".

Заметив сбой в работе сети камер, правоохранители начали расследование и выяснили, что на них охотился 43-летний местный житель. Прежде он получал множество штрафов за различные нарушения правил. Мужчина задержан. Теперь ему придется выплатить не только штраф, но и компенсировать стоимость комплекса фотофиксации. 

Автор: 13 февраля 2020, 10:55

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