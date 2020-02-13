Последний прошедший всю Вторую мировую российский солдат умер в 103 года

Знаменитый российский разведчик, Герой России Алексей Ботян скончался в четверг в возрасте 103 лет. Он был последним российским солдатом, прошедшим всю Вторую мировую войну от начала до конца, сообщает телеканал "360".
О смерти Ботяна сообщил РИА "Новости" руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. Алексей Николаевич принял участие в войне в день ее начала – 1 сентября 1939 года. Тогда он сражался в составе польской армии. В этот же день он сбил немецкий самолет "Юнкерс" из зенитного расчета. После он перешел в Красную армию и получил гражданство СССР.
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