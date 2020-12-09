"Дни.ру" раздают подарки: серебряные серьги с аметистами

Потрясающие серебряные серьги с аметистами могут стать вашими. Они будут идеальным дополнением к новогоднему образу.
"Дни.ру" и "теле-интернет магазин Ювелирочка" подобрали самый красивый вариант специально для вас.
Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
- Подпишитесь на "Дни.ру" в "Инстаграме".
- Поставьте лайк этой публикации.
- Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей.
Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 14 декабря в 16.00 в "Инстаграм" – не пропустите! Сережки необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.