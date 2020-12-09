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"Дни.ру" раздают подарки: серебряные серьги с аметистами

Фото: пресс-служба
Хотите порадовать себя или близкого человека в преддверии праздника? В этом вам помогут "Дни.ру".
прочитано 356 раз

Потрясающие серебряные серьги с аметистами могут стать вашими. Они будут идеальным дополнением к новогоднему образу.

"Дни.ру" и "теле-интернет магазин Ювелирочка" подобрали самый красивый вариант специально для вас.

Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

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  • Поставьте лайк этой публикации.
  • Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей.

Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 14 декабря в 16.00 в "Инстаграм" – не пропустите! Сережки необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

9 декабря 2020, 17:00

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