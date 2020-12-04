"Дни.ру" раздают подарки: 10 умных часов для женщин

Многие были бы рады получить в подарок умные часы – современные модели напомнят о необходимости встать из-за компьютера и выпить воды, посчитают пульс, пройденные шаги и потраченные калории, измерят давление и уровень кислорода в крови.
А еще часы – это имидж. Например, умные часы Smartlife Vega – и многофункциональный гаджет, и стильный аксессуар: леди оценят элегантный корпус, металлический ремешок часов и оправу красиво ограненного циферблата, инкрустированную фианитами.
Vega представлена в трех цветах – золото, серебро, синий – и упакована в удобную коробку, которую приятно найти под елкой. В нашей раздаче вы сможете забрать серебряные часы.
Не упустите возможность получить эти призы совершенно бесплатно! Семь штук будем дарить в "Инстаграме", но для тех, кто хочет увеличить свои шансы на победу, мы подарим трое часов в нашем телеграм-канале.
Чтобы был шанс на победу в "Инстаграме", достаточно выполнить три простых условия:
- Подпишитесь на "Дни.ру" в "Инстаграме".
- Поставьте лайк этой публикации.
- Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей.
Условия для участия в телеграм-канале:
- Подпишитесь на наш канал.
- Поставьте "+" в комментариях под постом с подарками.
Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 9 декабря в 16.00 в "Инстаграм" – не пропустите! Часы необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.
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