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"Дни.ру" раздают подарки: 10 умных часов для женщин

Фото: пресс-служба
"Дни.ру" подготовили для вас грандиозные подарки! Десять человек получат потрясающие часы Smarterra SmartLife Vega совершенно бесплатно. На этот раз принять участие можно будет и в нашем аккаунте в "Инстаграме", и телеграм-канале.
прочитано 329 раз

Многие были бы рады получить в подарок умные часы – современные модели напомнят о необходимости встать из-за компьютера и выпить воды, посчитают пульс, пройденные шаги и потраченные калории, измерят давление и уровень кислорода в крови.

А еще часы – это имидж. Например, умные часы Smartlife Vega – и многофункциональный гаджет, и стильный аксессуар: леди оценят элегантный корпус, металлический ремешок часов и оправу красиво ограненного циферблата, инкрустированную фианитами.

Vega представлена в трех цветах – золото, серебро, синий – и упакована в удобную коробку, которую приятно найти под елкой. В нашей раздаче вы сможете забрать серебряные часы.

Не упустите возможность получить эти призы совершенно бесплатно! Семь штук будем дарить в "Инстаграме", но для тех, кто хочет увеличить свои шансы на победу, мы подарим трое часов в нашем телеграм-канале.

Чтобы был шанс на победу в "Инстаграме", достаточно выполнить три простых условия:

  • Подпишитесь на "Дни.ру" в "Инстаграме".
  • Поставьте лайк этой публикации.
  • Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей.

Условия для участия в телеграм-канале:

  • Подпишитесь на наш канал.
  • Поставьте "+" в комментариях под постом с подарками.

Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 9 декабря в 16.00 в "Инстаграм" – не пропустите! Часы необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.

4 декабря 2020, 16:09

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