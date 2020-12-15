"Дни.ру" раздают подарки: билеты на киноконцерт группы "Би-2"

Группа "Би-2 "и компания "Всегда красиво" нашли решение на любой музыкальный вкус и приглашают вас в кино с 17-го по 22-е декабря. В каждом выпуске в гости к лидерам группы Би-2 Леве и Шуре приходят топовые отечественные и зарубежные группы и исполнители различных стилей и направлений, чтобы в их студии сыграть live-сеты и рассказать о себе всё, что они считают необходимым.
Не упустите отличную возможность погрузиться в атмосферу живого концерта любимых артистов, услышать знакомую музыку в новом звучании и узнать что-то новое и, возможно, неожиданное.
Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:
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- Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей.
Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 16 декабря в "Инстаграм" – не пропустите!
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