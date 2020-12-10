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Общество
Москалькова о работе российской правозащиты: Помощь получили миллион граждан

Москалькова о работе российской правозащиты: Помощь получили миллион граждан

Татьяна Москалькова. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Должность уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова занимает почти пять лет. Работа за эти годы проделана колоссальная: оказано содействие в реализации прав миллиона граждан, появилось 40 крупных правозащитных проектов, создан научно-образовательный центр по правам человека. К омбудсмену поступило более 170 тысяч индивидуальных и коллективных обращений. За каждым из них – судьбы людей, нуждающихся в помощи и поддержке.
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В нашей стране институт уполномоченного по правам человека и региональных уполномоченных впервые получил закрепление в Конституции России 1993 года. Их цель – обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека.

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Омбудсмен Москалькова отчиталась перед Госдумой о работе

"Работа уполномоченных по правам человека сегодня как никогда, востребована и получила признание среди граждан, о чем свидетельствуют и опросы общественного мнения", – пишет Татьяна Москалькова в своей статье для "Российской газеты".

За период ее работы на должности омбудсмена к ней поступило более 170 тысяч индивидуальных и коллективных обращений. А 19 тысяч человек пришли на личный прием. По каждому случаю велась кропотливая работа. Если нарушение прав было установлено, делалось все возможное, чтобы восстановить справедливость.

К примеру, была поднята тема несправедливого отъема жилья у граждан, которые взяли ипотеку в валюте. Из-за роста курса доллара они оказались в трудной ситуации. Для решения проблемы пришлось обращаться к главе государства. По указанию президента была разработана программа помощи таким ипотечным заемщикам, выделено два миллиарда рублей. В итоге удалось сохранить жилье более семи тысячам граждан.

При участии Москальковой проживающие в Крыму и Севастополе бывшие военнослужащие получили жилье. Также жилье и социальные выплаты получили россияне, подлежащие переселению с Байконура. "Это далеко не все, лишь самые "крупные" решения, которые требовали изменения законов, правил, инструкций, постановлений, которые были приняты", – отмечает Москалькова.

Высшая награда для омбудсмена – благодарность людей, которым удалось помочь, признается она. Благодарности поступали от самых разных людей: освобожденных из плена в Нигерии российских моряков, от получившего квартиру чернобыльца, от шести тысяч строителей космодрома "Восточный", которым задолжали зарплату, от экипажа судна "Норд", задержанного на Украине без всяких оснований.

"Всякий раз, когда удается помочь людям и изменить "правила жизни" в их пользу, я чувствую за этим не просто перемену к лучшему, но ощущаю институт омбудсмена частью будущего", – отмечает уполномоченный.

При ее участии было оказано содействие в освобождении невиновных, подвергнутых уголовному преследованию. Среди них – Кирилл Вышинский, Мария Бутина, Иван Голунов. Их имена хорошо известны, но помощь всегда получали и самые простые люди, столкнувшиеся с беззаконием и нарушением прав – необоснованном выселении из квартиры, незаконным снижением зарплат, отказе в признании дома аварийным. "В связи с этим мы неоднократно обращались в Правительство Российской Федерации, Роспотребнадзор, МИД России, ФСИН России и другие органы государственной власти и практически всегда получали быструю и действенную помощь", – подчеркнула омбудсмен.

По словам Москальковой, важно не просто исправить ситуацию, но сделать так, чтобы она не повторилась. Для этого уполномоченный имеет право внести предложения об изменении действующего законодательства.

"Мы предложили разработать и принять закон о переводе осужденных для дальнейшего отбывания наказания ближе к месту проживания их родных и близких. В этом году данный федеральный закон уже подписан Президентом Российской Федерации и вступил в силу. А всего за пять лет Государственной Думой было принято более 60 федеральных законов, указов президента и постановлений правительства, инициированных омбудсменом или разработанных при его участии", – рассказала уполномоченный.

Порой в нарушении прав человека виноват не закон, а правоприменительная практика, искажающая его смысл. По инициативе уполномоченного за пять лет отменено более 800 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 63 – о прекращении расследования уголовного дело. По 261 делу было возобновлено предварительное расследование.

"По нашим предложениям органы прокуратуры внесли 1090 требований и представлений об устранении нарушений закона в адрес должностных лиц. Верховным Судом Российской Федерации и другими судами по ходатайствам омбудсмена отменено и пересмотрено 40 приговоров и решений по гражданским делам нижестоящих судов", – отметила Москалькова.

В период пандемии институт уполномоченного оказался особенно востребован. На горячую линию и электронную почту поступило более 8,4 тысячи обращений. Они касались защиты трудовых прав, трудностей возвращения на Родину, свободы передвижения и ограничительных мер. По словам омбудсмена, сейчас людей особенно интересует доступность и порядок вакцинации, обеспечение социальных гарантий и многие другие вопросы.

Впереди перед омбудсменом стоит множество важных задач. Так, для системного решения проблем и повышения уровня правовой грамотности важно разработать национальную программу правового просвещения, убеждена Москалькова.

Кроме того, необходимо усилить гарантии прав человека в уголовном процессе, прежде всего – на стадии возбуждения уголовного дела, расширить общественный контроль за местами принудительной изоляции человека, защитить права лиц с ограниченными возможностями.

"Огромная работа предстоит по реализации поправок в Конституцию Российской Федерации в части, касающейся социальных прав. Глубокого осмысления требует сегодня тема прав человека в условиях цифровизации", – перечислила омбудсмен.

Ежегодно 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Москалькова пожелала всем относиться друг к другу с уважением – тогда мир станет добрее и справедливее.

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Автор: 10 декабря 2020, 11:39 Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник

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