"Дни.ру" дарят билеты: спектакль "Лебединое озеро"

15 ноября в 16.00 в театре имени Сац пройдет балет "Лебединое озеро". Легендарный спектакль рожденный фантазией великого композитора, всегда останется символом русского балета.
Романтическая легенда о принце, влюбленном в Одетту, и злом волшебнике, превратившем ее в Белого лебедя, а принца зачаровавшего с помощью обольстительного черного двойника Одетты – коварной Одиллии.
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❗️ВНИМАНИЕ❗️КОНКУРС ⠀ Дарим билеты на балет «Лебединое озеро». Он пройдёт 15 ноября в 16.00 в Москве. ⠀ Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия: ▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Подробнее о конкурсе в шапке профиля ☝��Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 13 ноября! ⠀ #конкурс #розыгрыш
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram.
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