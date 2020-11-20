"Дни.ру" раздают подарки: средства по уходу за собой

Благодаря "Дни.ру" у вас есть прекрасная возможность выиграть два косметических набора. Порадуйте себя и своих близких.

В преддверии Нового года мы хотим порадовать наших читателей и подарить два набора со средствами по уходу за собой. Что же в них входит?

Один из них от Head & Shoulders: там вас будут ждать шампунь, бальзам-ополаскиватель и фирменная банная шапочка. Следующий подарок от фирмы Gillette: в него входит сразу несколько бритвенных станков и гелей для бритья.

Не упустите возможность получить все эти призы совершенно бесплатно! Чтобы победить, достаточно выполнить три простых условия:

Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 30 ноября в 16.00 в "Инстаграм" – не пропустите!

