"Дни.ру" раздают подарки: средства по уходу за собой

В преддверии Нового года мы хотим порадовать наших читателей и подарить два набора со средствами по уходу за собой. Что же в них входит?
Один из них от Head & Shoulders: там вас будут ждать шампунь, бальзам-ополаскиватель и фирменная банная шапочка. Следующий подарок от фирмы Gillette: в него входит сразу несколько бритвенных станков и гелей для бритья.
Не упустите возможность получить все эти призы совершенно бесплатно! Чтобы победить, достаточно выполнить три простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 30 ноября в 16.00 в "Инстаграм" – не пропустите!
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