Форум "Сообщество" объединил гражданских активистов со всей России

В Москве со второго по третье ноября проходит итоговый форум "Сообщество". Впервые площадка работает в формате онлайн. В центре внимания участников – вызовы и последствия пандемии, поддержка граждан, развитие некоммерческих организаций, корректировка нацпроектов и другие актуальные вопросы.



Форум "Сообщество" собрал представителей НКО, гражданских активистов и тех, кто готов заниматься социальной работой. Мероприятие призвано выявить лучшие региональные и федеральные практики и объединить единомышленников.



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Приветствие участникам форума направил президент Владимир Путин. "Отрадно, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, нынешний форум смог объединить на своей онлайн-площадке большое число участников – деятельных, неравнодушных людей. Тех, кто реальными делами стремится внести личный вклад в решение насущных задач, стоящих сегодня перед отечественным здравоохранением, наукой, образованием, культурой, туристической и экологической сферами", – отметил глава государства.

В работе площадки участвуют также представители органов власти, экспертных и деловых кругов. Так, замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина рассказала о мерах поддержкт россиян с детьми.

По ее словам, выплаты на первого и второго ребенка получают 1,3 миллиона семей. Это почти 80% всех российских семей, уточнила она. Всего мерами поддержки во время пандемии было охвачено 28 миллионов детей, отметила чиновница.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что 33% обращений в аппарат омбудсмена касаются вопросов нарушения социальных прав граждан. Это меньше, чем до принятия поправок к Конституции, рассказала она.

По ее словам, граждане стали более положительно относиться к изменениям в основной закон. "Люди стали с надеждой смотреть на те обязательства, которые подняты на конституционный уровень – индексация пенсий, МРОТ не менее прожиточного минимума, качество и доступность медицинского обслуживания", – уточнила уполномоченный по правам человека.

Стоит отметить, что форум "Сообщество" проходит в Москве неслучайно. Столица возглавила региональный рейтинг общественной палаты по качеству и масштабу некоммерческого сектора, открытости и онлайн-доступности информации о поддержке НКО. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства "РАЭКС-Аналитика". Вместе с Москвой в топ-10 вошли Татарстан и Тюменская область, сообщает ТАСС.

"Главными факторами, из-за которых Москва лидирует в рейтинге, стали успехи в таких направлениях, как экономическая значимость деятельности НКО для региона, открытость и онлайн-доступность информации о поддержке социально-ориентированных НКО, медиаактивность НКО", – говорится в исследовании.