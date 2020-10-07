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Общество
Дизайнер из Москвы подарил Путину Часы мира

Дизайнер из Москвы подарил Путину Часы мира

Фото: Пресс-служба
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свой 68-й день рождения. В честь этого московский дизайнер Глеб Крайник выпустил ограниченную серию наручных Часов мира. Первый экземпляр он подарил главе государства.
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Идея создания Часов мира навеяна знаменитыми Часами судного дня – проекта журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых атомщиков". Время от времени на обложке издания появляются изображения часов. Они показывают, сколько времени осталось до полуночи.

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Это отражает напряженность международной обстановки и прогресс в развитии оружия массового уничтожения. "Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма", – рассказал дизайнер.

В отличие от Часов судного дня, стрелки Часов мира двигаются в обратном направлении. Это означает не приближение к катастрофе, а уход от нее.

"В день рождения Владимира Путина я хотел подчеркнуть его историческую роль миротворца, PEACEMAKERа, поэтому первый экземпляр отправил именно ему", – отметил Глеб Крайник.

В дальнейшем дизайнер намерен дарить Часы мира тем, кто тоже предпринимает усилия для сохранения мира на планете. "Очень важно сейчас, в наше нестабильное время помнить о хрупкости нашей планеты и противодействовать любым конфликтам, столкновениям и войнам на земле", – сказал Крайник.

Фото: Пресс-служба

Ранее "Дни.ру" писали, что москвичка выпустила коллекцию свитеров в честь дня рождения президента. Серия посвящена мемам, которые связаны с главой российского государства.

7 октября 2020, 15:03

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