Омский токсиколог опроверг ввод Навальному атропина в скорой

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уточнил, когда и сколько атропина вводили в организм Алексея Навального. По словам специалиста, препарат блогеру давали во время его нахождения в реанимации.



"Утверждение Навального о том, что ему с самого начала – еще бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, – вводился атропин – неправда", – сказал Сабаев.



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По его словам, атропин вводился в организм Навального во время его нахождения в реанимации, но по другим показаниям и не в той дозировке, которая нужна при отравлении химическими препаратами.

Изначально блогеру поставили диагноз "отравление", отметил Сабаев. Но потом в связи с рядом исследований такой диагноз исключили, добавил специалист. Восстановление Навального – заслуга омских медиков, приводит слова Сабаева газета "Вечерний Омск".

Слова главного токсиколога подтвердил медбрат омской скорой помощи Артем Чернявский. Слова блогера о введении ему атропина на борту самолета сотрудниками скорой он назвал выдумкой.

"Атропин на догоспитальном этапе ему не вводился", – подчеркнул медбрат.

С первых минут состояние Навального было расценено как кома неясного генеза. Это не является показанием для введения атропина, отметил Чернявский.

"Пациенту проводился стандартный для "скорой помощи" набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировки в больницу", – заключил медбрат.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Они смогли стабилизировать состояние пациента, после чего его вывезли в Германию.

В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы "Новичок". Доказательств этому представлено не было, сотрудничать с Москвой Берлин отказывается.