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Общество

"Дни.ру" раздают подарки: билеты на мюзикл "Шелк"

Фото: пресс-служба
Не знаете как скоротать осенний вечер? Благодаря "Дни.ру" вы сможете совершенно бесплатно посетить невероятное представление.
прочитано 317 раз

29 октября в 19.00 в Москве пройдет спектакль. Мюзикл создан по известному роману-бестселлеру итальянского писателя Алессандро Барикко "Шелк". Это история любви, где чувства – это смыл жизни.

В основе сюжета лежит история Элен Жонкур и ее мужа Эрве, который занимается разведением шелкопряда и в поисках здоровых личинок отправляется в Японию. В путешествии его ждет встреча с таинственной женщиной, которая перевернет его жизнь.

Мюзикл "Шелк" – это прекрасная музыка, изысканная хореография, яркие костюмы, великолепное исполнительское искусство артистов. Получите незабываемые впечатления от просмотра!

Чтобы победить и забрать билеты, достаточно выполнить 3 простых условия:

  1. Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей
  2. Подпишитесь на @dniru
  3. Поставьте лайк этой публикации

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❗️ВНИМАНИЕ❗️КОНКУРС ⠀ Дарим билеты на мюзикл «Шелк». Он пройдёт 29 октября в 19.00 в Москве. ⠀ Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия: ▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Подробнее о конкурсе в шапке профиля ☝��Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 27 октября! ⠀ #конкурс #розыгрыш

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить! Не упустите свой шанс!

23 октября 2020, 16:32

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