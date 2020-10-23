"Дни.ру" раздают подарки: билеты на мюзикл "Шелк"

29 октября в 19.00 в Москве пройдет спектакль. Мюзикл создан по известному роману-бестселлеру итальянского писателя Алессандро Барикко "Шелк". Это история любви, где чувства – это смыл жизни.
В основе сюжета лежит история Элен Жонкур и ее мужа Эрве, который занимается разведением шелкопряда и в поисках здоровых личинок отправляется в Японию. В путешествии его ждет встреча с таинственной женщиной, которая перевернет его жизнь.
Мюзикл "Шелк" – это прекрасная музыка, изысканная хореография, яркие костюмы, великолепное исполнительское искусство артистов. Получите незабываемые впечатления от просмотра!
Чтобы победить и забрать билеты, достаточно выполнить 3 простых условия:
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❗️ВНИМАНИЕ❗️КОНКУРС ⠀ Дарим билеты на мюзикл «Шелк». Он пройдёт 29 октября в 19.00 в Москве. ⠀ Чтобы победить, достаточно выполнить 3 простых условия: ▪️Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Поставьте лайк этой публикации ⠀ Подробнее о конкурсе в шапке профиля ☝��Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 27 октября! ⠀ #конкурс #розыгрыш
Больше комментариев – больше шансов победить! Не упустите свой шанс!
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