Москвичей ждет самый сильный снегопад с начала зимы

По данным московского метеобюро, обильные осадки ожидаются в ночь на вторник, 28 января. Высота снежного "одеяла" к утру составит от четырех до восьми сантиметров, сообщает телеканал "Царьград".
Снежные массы в столичный регион принесет антициклон, который надвигается на центральную часть России с Баренцева моря. В понедельник вечером он столкнется с теплым атлантическим фронтом. Тем не менее, в ближайшее время аномально теплая погода не отступит: синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет в полтора раза выше нормы – до 2-4 градусов тепла.
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