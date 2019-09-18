В "Единой России" призвали чиновников быть скромнее

Есть категория госслужащих, которые не могут понять, в чем
смысл их работы, с сожалением отметил парламентарий. "Вы сначала
обеспечьте людей возможностью ездить за границу и купаться в ваннах на курортах
– неважно чем они наполнены, шоколадом или нефтью. А потом сами ездите туда и
выкладывайте фотографии в интернет", – сказал Старшинов.
По его словам, обсуждать высокую стоимость отдыха неуместно. Если простым людям это недоступно, то живущие на деньги налогоплательщиков чиновники не имеют морального права хвалиться тем, что могут позволить себе высокий уровень жизни, подчеркнул единоросс.
Губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не стоило использовать ситуацию в своих интересах, полагает депутат. "Вместо того, чтобы первым "пнуть" свою сотрудницу, он первым должен был посыпать голову пеплом, если он действительно лидер", – недоумевает Старшинов.
Широкий общественный резонанс вызвала фотография Опенышевой с курорта в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну. "Много шоколада не бывает", написала чиновница под фото. Позже она извинилась за селфи, пояснив, что хотела лишь поделиться впечатлениями о "замечательном и недорогом отдыхе".
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