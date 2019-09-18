В "Единой России" призвали чиновников быть скромнее

Если простым людям недоступен дорогой отдых, то живущие на деньги налогоплательщиков чиновники не должны хвастаться тем, что могут позволить себе подобный образ жизни. Об этом заявил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Старшинов, комментируя скандал вокруг чиновницы из Ульяновска Светланы Опенышевой.



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