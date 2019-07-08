Человечеству предсказана страшная участь
По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения Земли вырастет на треть. Спрос на корма для животных возрастет на 7%. Кроме того, со временем будет происходить сокращение плодородных почв, потепление климата, возникнут и другие экологические проблемы.
По прогнозам исследователей, такое положение дел заставит человечество искать альтернативные источники пищи, поскольку натуральные ее виды сократятся. По словам ученых, главной пищей человечества в будущем станут насекомые, передает НСН.
Для ряда людей такая участь является довольно страшной, ведь известно, что есть множество тех, кто страдает инсектофобией (боязнь насекомых). Ученые же уверяют, что насекомые как источник натурального белка могут заменить привычные сегодня продукты.
Например, уже сейчас насекомые являются неотъемлемой частью рациона населения Южной Америки, Средней Азии и Китая. По статистике, около половины населения нашей планеты периодически или постоянно едят насекомых.
По данным ООН, съедобны 1900 видов насекомых. Так что нашим потомкам, скорее всего, будет привычно позавтракать, скажем, саранчой, и поужинать – жуками. Меню будет из насекомых, а также искусственно выращенных продуктов.
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