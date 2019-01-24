Человечеству предсказали гибель от жажды
Глобальное потепление на Земле запустило "бомбу замедленного действия". Одним из последствий климатических изменений, которые столь очевидны в последнее время, – в частности, участившихся засух – становится нехватка воды.
Крупнейший источник живительной влаги на Земле – подземные воды. От них зависят около двух миллиардов человек. Проблема в том, что подземные водоемы очень медленно уравновешиваются с изменившимся режимом связанных с ними поверхностных водоемов и осадков.
Из-за потепления количество и интенсивность осадков на планете изменились. Как выяснили ученые, подземные воды относительно быстро истощаются во время засух, но также быстро повышают свой уровень при обильных осадках. В засушливых регионах грунтовые воды мало чувствительны к кратковременным климатическим изменениям. Однако после продолжительных засух им требуются тысячелетия, чтобы полностью восстановиться.
Исследователи пришли к выводу, что в ближайшем будущем из-за последствий глобального потепления и частых засух некоторые регионы станут более влажными, а другие – сухими. Ученые успокаивают: в полной мере все эти эффекты проявятся только через пару тысяч лет, пишет Nature.
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