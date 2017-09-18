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Общество

Названы сроки глобальной климатической катастрофы

Кадр из фильма "2012"
Исследователи рассмотрели и опубликовали три возможных сценария будущего планеты. Ни один из них не является оптимистичным.
прочитано 597 раз

Ученые обнародовали свои оценки влияния неуклонного повышения среднегодовых температур на общие климатические условия на Земле. В своей статье в Proceedings of the National Academy of Sciences они приводят три основных сценария будущего планеты, ни в одном из которых нет ничего оптимистичного, сообщает Daily Mail.

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Ядерная война начнется из-за воды

Так, рост среднегодовой температуры на всего три градуса спровоцирует увеличение количества и интенсивности ураганов, наводнений и засух. Если среднегодовая температура будет повышена на три-пять градусов, это приведет к полному разрушению ледяного щита Западной Антарктиды, кроме того вымрут дождевые леса Амазонии. Это значит, что из-за жары и голода на грани смерти окажутся более семи миллиардов человек. Если среднегодовая температура повысится на более чем пять градусов, человечество столкнется с острым дефицитом базовых ресурсов, в частности пресной воды. Это даже может стать поводом для глобальной ядерной войны, считают ученые.

"Если соседствующие страны имеют соглашение по разделу доступа к воде, и одна из них строит дамбу выше по течению реки, обычно конфликты не возникают, как, к примеру, взаимодействуют друг с другом США и Канада по реке Колумбия. К сожалению, это не так в большинстве других случаев, где ситуацию осложняют экстремальные проявления национализма, политические трения, засухи или изменение климата", – приводит слова гидролога из университета Орегона в Корваллисе Спроулса издание Global Environmental Change.

Высока вероятность возникновения конфликтов из-за водных ресурсов вокруг рек Индостана и Индокитая. Не исключено столкновение между Китаем и Вьетнамом – за пользование ресурсами рек Бейцзян и Сидцзян, и между Мьянмой и ее соседями – из-за постройки дамб на притоках реки Иравади. Самая опасная зона находится в окрестностях истоков Нила и в долине реки Аваш в Эфиопии. Эфиопское правительство строит дамбы в бассейне Нила, что может ограничить количество воды в Египте – и, соответственно, привести к засухам и неурожаям. Так что серьезные разногласия между Каиром и Аддис-Абебой неизбежны.

России в этом отношении повезло больше, чем другим странам. Проблемы с водой у нас могут возникнуть только на Дальнем Востоке в бассейне реки Амур – но не на других границах.

Автор: Алексей Минин18 сентября 2017, 18:22

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