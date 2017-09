Названы сроки глобальной климатической катастрофы

Исследователи рассмотрели и опубликовали три возможных сценария будущего планеты. Ни один из них не является оптимистичным.

Ученые обнародовали свои оценки влияния неуклонного повышения среднегодовых температур на общие климатические условия на Земле. В своей статье в Proceedings of the National Academy of Sciences они приводят три основных сценария будущего планеты, ни в одном из которых нет ничего оптимистичного, сообщает Daily Mail.



Так, рост среднегодовой температуры на всего три градуса спровоцирует увеличение количества и интенсивности ураганов, наводнений и засух. Если среднегодовая температура будет повышена на три-пять градусов, это приведет к полному разрушению ледяного щита Западной Антарктиды, кроме того вымрут дождевые леса Амазонии. Это значит, что из-за жары и голода на грани смерти окажутся более семи миллиардов человек. Если среднегодовая температура повысится на более чем пять градусов, человечество столкнется с острым дефицитом базовых ресурсов, в частности пресной воды. Это даже может стать поводом для глобальной ядерной войны, считают ученые.

"Если соседствующие страны имеют соглашение по разделу доступа к воде, и одна из них строит дамбу выше по течению реки, обычно конфликты не возникают, как, к примеру, взаимодействуют друг с другом США и Канада по реке Колумбия. К сожалению, это не так в большинстве других случаев, где ситуацию осложняют экстремальные проявления национализма, политические трения, засухи или изменение климата", – приводит слова гидролога из университета Орегона в Корваллисе Спроулса издание Global Environmental Change.

Высока вероятность возникновения конфликтов из-за водных ресурсов вокруг рек Индостана и Индокитая. Не исключено столкновение между Китаем и Вьетнамом – за пользование ресурсами рек Бейцзян и Сидцзян, и между Мьянмой и ее соседями – из-за постройки дамб на притоках реки Иравади. Самая опасная зона находится в окрестностях истоков Нила и в долине реки Аваш в Эфиопии. Эфиопское правительство строит дамбы в бассейне Нила, что может ограничить количество воды в Египте – и, соответственно, привести к засухам и неурожаям. Так что серьезные разногласия между Каиром и Аддис-Абебой неизбежны.

России в этом отношении повезло больше, чем другим странам. Проблемы с водой у нас могут возникнуть только на Дальнем Востоке в бассейне реки Амур – но не на других границах.