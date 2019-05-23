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Общество

Люди в ужасе из-за известия о неизбежной катастрофе

Кадр из фильма "2012"
Ученые заявили, что совсем скоро нашу планету настигнет глобальная катастрофа. Все человечество окажется на грани гибели. 
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Проанализировав данные, Международная группа ученых сделала важна заявление о будущем не только человечества, но и всей нашей планеты.  Глобальное потепление и ускорение таяния льдов приведёт к критическому повышению уровня воды. В результате многие территории, на которых проживает более 187 миллионов человек, будут затоплены. Например, кара настигнет такие города, как Шанхай и Нью-Йорк, сообщает издание Science Alert.

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По словам учёных, если выбросы углерода продолжат расти, то человечество ожидает наихудший сценарий. В течение ближайших десятков лет температура планеты повысится на пять градусов Цельсия, в следствие чего уровень моря также поднимется на пару метров. Эти показатели в два раза превышают оценки ООН, который которые предсказывали повышение уровня воды на 97 см к 2100 году.

  

Последствия глобального потепления буквально уничтожат часть суши. 1,8 миллиона квадратных километров земли будет затоплена. Данные показатели превышают площадь Франции, Германии, Великобритании и Испании вместе взятых. Небольшие тихоокеанские островные государства станут необитаемыми или вовсе исчезнут под водой. Ужасает и то, что часть потерянных земель относится к критически важным регионам, на которых производят продукты питания. Например, дельта реки Нил.

В случае, если эта катастрофа настигнет нашу планету, то более 2,5 процентов населения Земли будет вынуждена мигрировать. Число беженцев возрастёт до невообразимых цифр, что, в свою очередь, приведёт к голоду и войнам.

На данный момент ученые дают всего пять процентов вероятности такого сценария событий. Однако, если ситуация в мире будет сохранятся такой, как сейчас, подобного исхода человечеству не миновать.

Автор: Анастасия Калиничева23 мая 2019, 02:25

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