Стали известны самые опасные породы собак

Российское правительство утвердило список собак, которые представляют потенциальную угрозу для человека. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В перечень вошли 12 пород и их метисы, в которых генетически заложена агрессия, передает Пятый канал. В списке оказались акбаш, aмбульдог, aмерикaнский бaндог, брaзильский бульдог, булли куттa, бульдог aлaпaхский чистокровный, бэндог, волко-собaчьи гибриды, волкособ (гибрид волкa), гуль дог, питбульмaстиф, северокaвкaзскaя собaкa, сообщает НСН.
Хозяева должны выгуливать их на поводке и в наморднике. Если питомец находится на частной территории, об этом должна уведомлять табличка, уточняет "Комсомольская правда".
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