Россиянам могут предоставить еще один выходной

Россияне смогут рассчитывать на еще один оплачиваемый выходной, если поправки Минтруда будут одобрены в правительстве и Госдуме. В ведомстве обсуждают идею предоставить гражданам возможность прохождения диспансеризации, передает телеканал "360" со ссылкой на "Российскую газету".
Пока два выходных для этого могут получить только люди пенсионного или предпенсионного возраста. Специалисты отмечают, что одного дня на диспансеризацию может не хватить – иногда требуется сдача серьезных анализов, уточняет "Царьград".
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