Защита Голунова написала заявление на полицейских

Представитель защиты журналиста "Медузы" Ивана Голунова Ольга Динзе заявила, что обратилась в Следственный комитет из-за действий полицейских, проводивших задержание. Об этом рассказал руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В заявлении договорится "немотивированное физическое насилие", в результате чего журналист получил "телесные повреждения в области спины, головы и других частей тела". Журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков.
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