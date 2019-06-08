"Стыдобище": Соболь смачно врезали за атаку беременной Симоньян

Любовь Соболь перешла красную черту. В погоне за популярностью активистка атаковала беременную женщину. Эксперты требуют принять закон, защищающий женщин в положении от такого обращения.

Любовь Соболь, судя по всему, готовится к выборам в Московскую городскую думу. А для поднятия популярности членам команды Навального все средства хороши.

"Ну что там госпожа Любовь Соболь в Мосгордуму собралась? А на выборах все средства хороши? Можно вот так без зазрения совести подкарауливать беременную женщину и донимать бестактными вопросами? Маргарита Симоньян какое отношение ко всем этим скандалам? Зачем вообще донимать женщину на большом сроке беременности?", – возмутился эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Удивляет эксперта, что Любовь Соболь – сама мать – в такой ситуации забыла даже про элементарную женскую солидарность. Казалось, никто никогда эту черту не переступит, к будущим матерям всегда относились с уважением и предупредительно. Но, видимо, пришло время принимать специальные законы.

"Я выступаю за то, чтобы беременным женщинам не только в транспорте место уступали (даже это не всегда происходит), но и вообще не имели права их преследовать посторонние люди. Возможно, пришло время для подобной законодательной инициативы – запрета на харрасмент беременных женщин посторонними людьми. Хотя в прошлом мне казалось, что эту красную линию никто не перейдет и никакие законы в этой сфере не понадобятся", – отметил Вадим Манукян в интервью "Дням.Ру". "Выборы и политика некоторым перекрывают разум. Стыдобище какое", – заключил эксперт.

Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила активистка Фонда Навального Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Симоньян давать комментарии отказалась, однако Соболь преследовала ее по коридорам радиостанции. В результате Симоньян попала в больницу с угрозой выкидыша.

