Опубликован список запрещенных к содержанию животных

Правительство представило список запрещенных к содержанию в России животных. Соответствующий документ появился на официальном сайте кабинета министров.

Согласно постановлению №795, запрет касается животных, которые могут представлять опасность для человека. В список также попали питомцы, чья естественная среда обитания отличается от условий пребывания в неволе, что может привести к их гибели, передает телеканал "360".

Всех животных объединили в 33 отряда, каждый из которых принадлежит к одному из восьми больших классов – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, хрящевые и костные рыбы, коралловые полипы. Если попавший в список питомец был приобретен до 1 января 2020 года, он может находиться у владельца до наступления смерти.

Запрет не распространяется на животных, которые находятся в зоопарках, дельфинариях, цирках и океанариумах. Кроме того, есть особые случаи, когда содержание таких питомцев является допустимым, уточняет "Вечерняя Москва".