Опубликован список запрещенных к содержанию животных

Правительство представило список запрещенных к содержанию в России животных. Соответствующий документ появился на официальном сайте кабинета министров.
Согласно постановлению №795, запрет касается животных, которые могут представлять опасность для человека. В список также попали питомцы, чья естественная среда обитания отличается от условий пребывания в неволе, что может привести к их гибели, передает телеканал "360".
Всех животных объединили в 33 отряда, каждый из которых принадлежит к одному из восьми больших классов – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, хрящевые и костные рыбы, коралловые полипы. Если попавший в список питомец был приобретен до 1 января 2020 года, он может находиться у владельца до наступления смерти.
Запрет не распространяется на животных, которые находятся в зоопарках, дельфинариях, цирках и океанариумах. Кроме того, есть особые случаи, когда содержание таких питомцев является допустимым, уточняет "Вечерняя Москва".
Телеведущая расставила точки над i
Актриса обнародовала пикантное фото
Артистка прокомментировала слухи
Артистку разнесли за неудачное фото
Популярные темы форума
Анальный секс
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Но это не призидент в Грузии
Как вам презик Зеленский?
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Алибасов всех обманул?
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Ходит в одних носках две недели
Сестры Хачатурян
Когда пьяный поднимает руку
Маленький член
хочу попробовать с МЖМ
Родители выдают замуж
Барановская
Большие соски что делать?
Сколько можно прожить без секса?
Переспать за машину?
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Брат молодого человека
Интересно у Меладзе дочки ,какие отношение у них с Джанабаевой?
Вибратор
Хочу быть содержанкой
Соврала про возраст
Подруга выходит замуж за моего брата
Начальница уволила из-за ревности
ягоды во время диеты
В следующий раз платишь ты