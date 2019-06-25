Володин предложил менять концепцию развития городов

В современном мире города должны конкурировать за человека, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты выступил на заседании совета по развитию городских территорий и общественных пространств. В центре внимания – создание комфортной и безопасной среды.



Если раньше подход к развитию городского пространства делил населенный пункт на часть для отдыха и спальные районы, то теперь требования к окружающей среде изменились, отметил Володин. "Людям нужны комфортные условия жизни, независимо от того, в какой части города проживают. Это меняет концепцию развития городов", - сказал спикер Госдумы.

Он призвал пересмотреть устаревшую концепцию и создавать комфортные условия вне зависимости от того, в какой части города живет человек. В каждом районе должны появляться детские сады, школы, поликлиники, места для занятий спортом, прогулочные пространства со скверами и парковыми зонами, уточнил председатель нижней палаты.

Предлагаемая к обсуждению в рамках совета концепция подразумевает конкуренцию городов, их борьбу за гражданина путем создания качественных общественных пространств, пояснил Володин. Он напомнил, что такую цель поставил президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Разработанная в 1960-х годах нормативная база в сфере градостроительства устарела и требует скорейших изменений, уверен Володин. Вопрос крайне важный: в городах создается большая часть ВВП, поэтому от них зависит и развитие страны.

"Наша задача – обсуждая вопросы развития городов, выйти на решения, которые будут основой законодательных изменений в этой сфере", — сказал спикер. В рамках совета собрались представители общественных организаций, архитекторы, специалисты в области территориального планирования, главы профильных думских комитетов, представители министерств.

Участие в совете экспертов Володин назвал особенно важным, ведь от их помощи во многом зависит качество принимаемых законов. "Нам крайне важно, что этот разговор в начале реализации ключевого национального проекта "Жилье и городская среда". И это позволит его реализовать более качественно, если мы учтем такие вопросы, как новые стандарты комплексного развития территорий, примем новую идеологию в развитии городов", – отметил спикер Госдумы.

Ранее в ходе состоявшегося в Крыму совета по законодательному развитию цифровой экономики Володин предложил распространить программу "Безопасный город" на всю Россию. Спикер отметил, что это позволит посредством камер распознавать лица в местах массового скопления людей. Председатель нижней палаты уверен: это облегчит работу правоохранительным органам и поможет выявить преступников.