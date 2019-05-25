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Володин: Программу "Безопасный город" нужно внедрить по всей стране

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить программу "Безопасный город" на всю Россию. С такой инициативой председатель нижней палаты выступил в ходе заседания Совета по законодательному развитию цифровой экономики в Крыму.   
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Инновационная программа "Безопасный город" может распознавать лица посредством камер, установленных в местах массового скопления граждан. Это позволит выявить лиц, совершивших преступление и находящихся в розыске.  

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По мнению Володина, программу необходимо внедрить по всей стране. "Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа эту программу в качестве пилотного проекта. В ее основе – установка видеокамер на всех остановках и в местах скопления людей и внедрение программы распознавания лиц", – сказал спикер Госдумы.  

Председатель нижней палаты уверен: "Безопасный город" серьезно облегчит работу правоохранительным органам. "Государство должно продвигать такие программы, особенно разработанные у нас", – добавил Володин.  

Также спикер выступил с инициативой провести следующее заседание Совета в инновационном центре Сколково. В нем должны принять эксперты IT-отрасли и члены бизнес-сообщества, предложил законодатель.  

Фото: Duma.gov.ru

Напомним, в Крыму 24-25 мая проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Председательствует на мероприятии Вячеслав Володин. 

В ходе заседания парламентарии вместе с экспертами обсуждают, какие нормативно-правовые решения необходимы для развития цифровой экономики в нашей стране. Помимо прочего, была затронута тема законодательного регулирования беспилотных аппаратов и робототехники.  

Кроме того, было решено провести большие парламентские слушания по развитию цифровой экономики. Мероприятие с участием экспертов и представителей бизнеса состоится летом в Госдуме.  

Автор: Иван Поляков25 мая 2019, 16:56

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