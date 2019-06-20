В России может появиться новый штраф для автомобилистов

В России предложили ввести новый штраф в размере до 2,5 тысяч рублей за уклонение от уплаты за проезд по платным дорогам. Инициативу должны сегодня рассмотреть в президентском Совете, сообщает "Царьград".
Аналогичные штрафы уже действуют во многих странах Европы. Так, в Италии нарушители платят по 300 евро, в Швейцарии – 200 франков. Но для введения новой санкции в России необходимо сначала внедрить на платных трассах систему free-flow – свободный поток, отмечает URA.ru.
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