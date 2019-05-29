Россиянам предложили выдавать отцовский капитал

С инициативой ввести в России, помимо материнского, отцовский капитал выступили члены Общественной палаты. Они предложили выдавать дополнительную субсидию за рождение третьего ребенка в семье, сообщает Life со ссылкой на "Известия".
Единственное важное условие – брак должен быть официально зарегистрирован. Сумму выплаты предлагается установить в районе 453 тысяч рублей, что сопоставимо с материнским капиталом. В качестве эксперимента авторы инициативы предложили выбрать несколько регионов, где начнутся выплаты. Это Дальний Восток, Калининградская область и Крым, уточняет телеканал "360".
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