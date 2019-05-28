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Общество

Стюардессам "Аэрофлота" грозит суд после смертельного пожара на SSJ-100

Фото: www.globallookpress.com
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить, соответствуют ли системы SSJ-100 требованиям сертификации. Помимо выяснения причин катастрофы самолета "Аэрофлота" в Шереметьево, будет дана отдельная оценка действиям экипажа и бортпроводников при эвакуации.
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Представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов заявлял, что пассажиры Sukhoi Superjet были эвакуированы за 55 секунд. Это предстоит проверить следователям.

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"Если выяснится, что бортпроводники все же в норматив не уложились и не сделали этого, потому что спасали себя, то в отношении них также будет возбуждено уголовное дело", – цитирует источники в следственной группе портал Baza. Получается, стюардессам злополучного рейса после пережитого может грозить суд.

Специалисты АЭВТ считают, что нужно изучить систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту салона при внешнем пожаре, а также программу тренировок экипажей, сообщает телеканал "360". В свою очередь занимающаяся выпуском SSJ-100 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) считает запрос АЭВТ давлением на ход расследования смертельного пожара с самолетом "Аэрофлота".

Авиаэксперт, экс-конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич заявил, что главной проблемой самолета SSJ-100 является плохое снабжение запчастями. По его мнению, все, что происходило с этими лайнерами до сих пор, отчасти не связано с воздушным судном как таковым или его техническим состоянием.

"Дело в том, что самолет новый... У него было достаточно много детских болезней, они в той или иной степени были решены. Дальше возникают вопросы, которые связаны с тем, что до сих пор не смогли организовать нормальное обслуживание, сервис, снабжение запчастями", – цитирует эксперта НСН.

Проблемы у SSJ-100 не только с запчастями. Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов уверен, что быстрому возгоранию лайнера во многом способствовало и использование несертифицированного пластика.

Напомним, катастрофа SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево произошла 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт вылета после того, как в него несколько раз ударила молния. На борту лайнера находились 78 человек. После приземления самолет загорелся, погиб 41 человек.

Автор: Валерия Нарская28 мая 2019, 12:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

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