Превращает в девочек: над мальчиками в России нависла угроза
Служба в армии вовсе не так страшна, как это представляют себе многие российские женщины. Гораздо большую угрозу для мальчиков представляет чрезмерная опека, которой их окружают матери. Это негативно отражается на психическом состоянии юношей.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов похвалил родителей, которые без страха отправляют сыновей на службу.
"Армия сейчас – это курорт. Дедовщины нет, питание превосходное – и всего год. Не успеет человек оглянуться – остается 100 дней до приказа. Вообще, это просто молниеносно", – приводит слова священнослужителя телеканал "360".
Отец Димитрий Смирнов отметил, что мать с радостью отправляет сына в армию, когда он у нее уже шестой. Поэтому рожать нужно больше, а бояться меньше.
Священнослужитель еще раз подчеркнул, что излишняя опека и постоянные опасения матерей за своих детей не приносят последним пользу. Более того, из-за этого над мальчиками в России нависла угроза. Если мать всеми силами ограждает своего сына от армейской службы, думая, что там "кто-то его обидит", юноша теряет мужскую идентичность.
Поклонники певицы бьют тревогу
Отпрыск звезды собирается в суд
Фаворитка юмориста потрясла народ
Футболистам не удастся избежать заключения
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Первый раз очень страшно
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Не хозяйственная жена
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Знаки зодиака
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Подруга критикует мои отношения
Крик души
Родители нашли мне жениха
Переспал с бывшей
Вредно ли щелкать семечки?
Передумала выходить замуж
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Пропал кот