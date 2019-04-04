Превращает в девочек: над мальчиками в России нависла угроза

Над мальчиками в России нависла серьезная угроза. Чрезмерная забота со стороны матерей может превратить их в девочек.

Служба в армии вовсе не так страшна, как это представляют себе многие российские женщины. Гораздо большую угрозу для мальчиков представляет чрезмерная опека, которой их окружают матери. Это негативно отражается на психическом состоянии юношей.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов похвалил родителей, которые без страха отправляют сыновей на службу.

"Армия сейчас – это курорт. Дедовщины нет, питание превосходное – и всего год. Не успеет человек оглянуться – остается 100 дней до приказа. Вообще, это просто молниеносно", – приводит слова священнослужителя телеканал "360".

Отец Димитрий Смирнов отметил, что мать с радостью отправляет сына в армию, когда он у нее уже шестой. Поэтому рожать нужно больше, а бояться меньше.

Священнослужитель еще раз подчеркнул, что излишняя опека и постоянные опасения матерей за своих детей не приносят последним пользу. Более того, из-за этого над мальчиками в России нависла угроза. Если мать всеми силами ограждает своего сына от армейской службы, думая, что там "кто-то его обидит", юноша теряет мужскую идентичность.