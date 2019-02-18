Безумный Порошенко готовит захват российских военных

Перед выборами Петр Порошенко пойдет на любые провокации для поднятия своего упавшего рейтинга. Президент теряет популярность в народе и хочет исправить положение, прибегнув к маленькой победоносной войне.

Это метод мало кого подводил: война, без особого ущерба себе, Порошенко сейчас нужна как воздух. В подтверждении того, что президент затеял подготовку к громкой провокации, служит заявление адвоката арестованных в России украинских моряков Ильи Новикова.

Юрист не исключил того, что Украина может провести аресты российских военнослужащих в качестве ответа на задержание своих моряков в ноябре 2018 года. "Это может быть поводом для Украины дождаться момента и захватить кого-нибудь из российских военных и начать над ними также экспериментировать в суде. Пусть тогда уже Россия настаивает на соблюдении Женевской конвенции", – сделал циничное заявление бывший член интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?"

Илья Новиков выразил удивление в связи с тем, что следователь по делу нарушивших границу моряков заявил адвокату об отсутствии между Россией и Украиной войны. "То есть, и с Крымом нет конфликта и в Донбассе нет? Вообще, говорит, нет! Ну, посмотрим", – возмутился юрист.





Господина Новикова понять можно: когда-то он защищал в суде бывшую наводчицу Надежду Савченко и, видимо, проникся, духом незалежности. Напомним, что именно по вине Савченко погибли два российских журналиста и это только доказанные эпизоды ее деятельности.

Надо отметить, что защищал ее бывший знаток как-то странно: сначала ей дали в России 22 года колонии, потом не без помощи Владимира Путина отпустили на Украину. Правда, там почти сразу же она снова загремела в СИЗО, на этот раз за подготовку теракта в здании парламента. Господин Новиков почему-то не бросился в Киев защищать Савченко по этому делу.





Зато теперь у него целая камера клиентов, суда в России ожидают 24 украинских моряка. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение границы в составе вооруженной группы. Время покажет, удастся ли Илье Новикову хоть немного уменьшить сроки своим подзащитным.

А пока он делает провокационные заявления о подготовке к захвату Украиной российских военных. Непонятно только, где безумный Порошенко хочет провести эту спецоперацию. Очевидно, что в украинской армии нет бойцов с такой подготовкой, чтобы проникнуть на территорию России и взять в плен вооруженных солдат или офицеров.





Не секрет, что после событий 2014 года Москва приняла меры по усиленной охране государственной границы и произвела переброску сил к ее украинскому участку. Взять так просто и захватить наших военных у Порошенко вряд ли получится, а вот устроить стрельбу на границе и обвинить потом Россию в жертвах среди мирного населения – на это безумный лидер Незалежной пойти может.

Только тогда ситуация может запросто начать развиваться по грузинскому сценарию и тогда господину Новикову придется защищать украинского президента в международных судах.