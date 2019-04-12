Священника сурово наказали за фото красавицы жены
Снимки гламурной блондинки появились в соцсетях. На нем девушка якобы исполняла бразильский танец в карнавальном костюме.
По словам секретаря Магнитогорской епархии, отца Льва (Баклицкого), с священником провели беседу и временно направили служить в поселок Фершампенуаз Нагайбакского района. Таким образом его наказали за поведение жены, передает РИА Новости. Он добавил, что у супруги священнослужителя, как и у жены чиновника, должны быть ограничения.
Ранее Оксане Зотовой устроили в Instagram травлю из-за фото с конкурса красоты. После этого ее супруг-священник, что готовит заявление в прокуратуру. Отец Сергий заявил, что распространяемые в интернете снимки его жены являются "клеветой". Подал заявление священник и в Роскомнадзор.
Скрепы и вот это все )— Toтzе (@zagibaigvozdi) 12 апреля 2019 г.
Жительница Магнитогорска, жена отца Сергия Оксана Зотова pic.twitter.com/nTv90Bn98D
Ресурсы, на которых были опубликованы фото Оксаны Зотовой, священник назвал "погаными". Он считает недопустимым, когда в Сети выкладывается информация личного характера, которая порочит имя и авторитет.
При этом отец Сергий добавил, что поддерживал супругу в желании участвовать в конкурсе красоты. А в переводе из Магнитогорска в село священник не видит ничего страшного.
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