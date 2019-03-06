Охрана Крымского моста довела до истерики нервных украинцев

Усиление охраны Крымского моста не сулит Незалежной ничего хорошего. Украинская общественница Тамила Ташева уверена: Москва направила военные катера к Крымскому мосту, чтобы обострить отношения с Киевом.



По ее словам, Россия превращает Крым в военную базу. Кремль якобы заинтересован в том, чтобы устраивать у Крымского моста провокации, в которых он потом обвинит Киев, передают слова Ташевой украинские СМИ со ссылкой на "Обозреватель".



Переправу через Керченский пролив общественница назвала "символом" для россиян, которые, мол, совершенно безосновательно полагают, что Украины хочет его разрушить. К слову, из Киева уже неоднократно доносились призывы уничтожить Крымский мост.

По ее мнению, любой инцидент на полуострове и на Крымском мосту в итоге обернется против Украины. Она напомнила про обострение в Азовском море, про задержание украинских моряков в ноябре прошлого года. Это привело к резкому ограничению возможностей вооруженных сил Незалежной на море.

На днях для охраны Крымского моста в Керчь прибыли два десантных катера Росгвардии, прошедшие испытания в Севастополе. Суда оснащены навигационным и радиотехническим оборудованием и способны маневрировать на скорости до 80 километров в час при любой погоде.

Безопасность Крымского моста обеспечивают и корабли Черноморского флота. Так, корвет "Вышний Волочек" оснащен новейшими крылатыми ракетами "Калибр". Ими российские военные наносили удары по боевикам в Сирии.

На Украине полно горячих голов, призывающих к атаке Крымского моста. Одни предлагают подорвать переправу, другие высказывают идею нанести по ней артиллерийский или авиационный удар.