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Общество

"Без глаз": Ужасные детали гибели группы Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Гибель группы Дятлова на уральском перевале обрастает все новыми ужасными подробностями. Тело одной из участниц похода было обнаружено без глаз и языка.
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Следствие по делу группы Дятлова неоднократно заявляло, что никаких мистических и криминальных версий трагедии не рассматривает – все обстоятельства объяснимы. В то же время, появляется все больше деталей, заставляющих усомниться в этом утверждении.

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К таким деталям гибели группы Дятлова можно отнести и смерть одной из участниц группы, Людмилы Дубининой. Тело высокой и крепкой девушки, спортсменки, студентки 4 курса строительного факультета Уральского политехнического университета, обнаружили только в мае 1959 года. Люда стояла на коленях, грудью опираясь на уступ возле ручья. Девушка была без куртки, брюки обожжены, левая нога завернута в кофту.

Судмедэкспертиза установила, что у девушки отсутствовали глазные яблоки и язык. Мягкие ткани лица разложились, обнажив череп. Из-за длительного пребывания в воде кожа с рук снималась вместе с ногтями, словно перчатки. Ребра с обеих сторон были переломаны.

Вокруг того факта, что у участницы группы Дятлова не было языка и глаз, позже строились самые зловещие версии. Некоторые считали, что это могло произойти из-за долгого пребывания тела в ручье. По заключению экспертов, Людмила погибла из-за обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца, множественных переломов и кровотечения в грудной полости. Эти повреждения могли возникнуть "в результате воздействия большой силы", пишет "Газета.ру".

Напомним, группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место трагедии назвали перевалом Дятлова. 

Из дневников участников похода можно заключить, что отношения Людмилы с другими членами группы Дятлова не сложились. В дни перед трагедией она вела себя замкнуто – и, как признавалась в записях сама студентка, была "злая, как черт". Возможно, это связано и с некой полученной Людой информацией: несколько листков в ее дневнике были исписаны словами на языке народа манси. Загадок в деле группы Дятлова меньше не становится.

Автор: Андрей Евлампиев6 марта 2019, 11:20

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