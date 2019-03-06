"Без глаз": Ужасные детали гибели группы Дятлова

Гибель группы Дятлова на уральском перевале обрастает все новыми ужасными подробностями. Тело одной из участниц похода было обнаружено без глаз и языка.

Следствие по делу группы Дятлова неоднократно заявляло, что никаких мистических и криминальных версий трагедии не рассматривает – все обстоятельства объяснимы. В то же время, появляется все больше деталей, заставляющих усомниться в этом утверждении.

К таким деталям гибели группы Дятлова можно отнести и смерть одной из участниц группы, Людмилы Дубининой. Тело высокой и крепкой девушки, спортсменки, студентки 4 курса строительного факультета Уральского политехнического университета, обнаружили только в мае 1959 года. Люда стояла на коленях, грудью опираясь на уступ возле ручья. Девушка была без куртки, брюки обожжены, левая нога завернута в кофту.

Судмедэкспертиза установила, что у девушки отсутствовали глазные яблоки и язык. Мягкие ткани лица разложились, обнажив череп. Из-за длительного пребывания в воде кожа с рук снималась вместе с ногтями, словно перчатки. Ребра с обеих сторон были переломаны.

Вокруг того факта, что у участницы группы Дятлова не было языка и глаз, позже строились самые зловещие версии. Некоторые считали, что это могло произойти из-за долгого пребывания тела в ручье. По заключению экспертов, Людмила погибла из-за обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца, множественных переломов и кровотечения в грудной полости. Эти повреждения могли возникнуть "в результате воздействия большой силы", пишет "Газета.ру".

Напомним, группа туристов, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место трагедии назвали перевалом Дятлова.

Из дневников участников похода можно заключить, что отношения Людмилы с другими членами группы Дятлова не сложились. В дни перед трагедией она вела себя замкнуто – и, как признавалась в записях сама студентка, была "злая, как черт". Возможно, это связано и с некой полученной Людой информацией: несколько листков в ее дневнике были исписаны словами на языке народа манси. Загадок в деле группы Дятлова меньше не становится.