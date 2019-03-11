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Общество

"Обреченные": выживший из группы Дятлова раскрыл тайну гибели туристов

Фото: www.globallookpress.com
Группа Дятлова стала жертвой зачистки. Такую версию озвучил незадолго до своей смерти единственный уцелевший участник трагического похода 1959 года.
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Юрия Юдина от смерти спасла болезнь. Руководитель группы Игорь Дятлов отправил его домой – у Юрия воспалился седалищный нерв. 1 февраля Юдин вернулся в Свердловск и сообщил о том, что поход займет больше времени из-за погодных условий. А 19 февраля Юрий узнал, что группа не вернулась из похода.

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"Мое мнение, что они стали жертвами зачистки, случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть", – сказал Юдин в интервью "Комсомольской правде" о группе Дятлова в 2012 году.

Последний из группы Дятлова жил в Соликамске, куда попал по распределению после окончания института. Он работал на заводе, а также организовал туристический клуб. Умер Юрий Юдин в 2016 году. У участника группы Дятлова обострился  ревмокардит, который он заработал еще на уборке картофеля в детстве, пишет Ura.ru.

Ранее исследователи опровергли официальную версию гибели туристов на Северном Урале. Они считают, что в деле о смерти студентов из группы Дятлова слишком много белых пятен. 

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Публикация от Вечерний Темиртау (@vecherniy.temirtau)

Эксперты уверены, что истинной причиной гибели туристов не могла стать разбушевавшаяся стихия. Четверо студентов имели очень серьезные травмы, что неизбежно вызывает подозрения криминального характера. При этом версия насильственной смерти была озвучена сразу – однако по неизвестным причинам расследование решили прекратить. 

По официальной версии, причиной гибели группы Дятлова в Свердловской области в 1959 году стали непростые природные условия. Участники похода под руководством Игоря Дятлова оказались к ним не готовы. 

Автор: Андрей Евлампиев11 марта 2019, 14:52

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