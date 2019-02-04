"Единая Россия" выступила против введения штрафов для учителей

В "ЕР" считают вредной и ошибочной инициативу ЛДПР о снижении зарплат педагогам в случае возникновения конфликтов с учениками. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Единой России" "Новая школа" Алены Аршиновой, в действующем законодательстве уже достаточно мер взысканий для учителей.



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