"Единая Россия" выступила против введения штрафов для учителей
Каждую конфликтную ситуацию с участием педагогов нужно тщательно рассматривать, уверена парламентарий.
"Уже существует достаточный набор взысканий и наказаний к педагогам, в том числе гораздо более жестких, чем сокращение их зарплаты, – вплоть до увольнения или уголовного преследования виновного лица в тяжелых случаях", – подчеркнула Аршинова.
По словам депутата, учителя и без того работают в непростых условиях. Законодатель напомнила, что задача школы – воспитывать подрастающее поколение и давать ему знания.
Инициатива либерал-демократа содержит в себе вывод о безусловной вине учителя, отметила координатор партпроекта "ЕР" "Новая школа". Однако первоначальные обвинения в адрес педагогов не всегда находят подтверждение, подчеркнула Аршинова.
Предложение о снижении зарплат учителям в случае возникновения конфликтных ситуаций единоросс назвала ошибочным и крайне вредным. Она призвала направить усилия на улучшение условий труда педагогов, их профессиональную реабилитацию и оздоровление.
"Необходимо в целом повышать статус педагога", – заключила Аршинова.
Проблемам педагогического сообщества "Единая Россия" уделяет большое внимание. Ранее партия поддержала идею Министерства просвещения о снижении административной нагрузки на учителей. Сейчас они тратят много времени на составление отчетов и другую бумажную работу.
Партпроект "Новая школа" соберет отзывы и предложения из регионов по снижению административной нагрузки на педагогов и проанализирует их.
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