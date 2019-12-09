Россиянам с 2020 года придется платить за связь на 18% больше

Стоимость услуг связи в России может повыситься на 18% в 2020 году. Аналитики считают, что тарифы вырастут по ряду причин, сообщает Life.
По мнению специалистов, операторы будут поднимать стоимость на протяжении всего года. Это связано с расходами на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном Рунете. Кроме того, таким образом поставщики услуг компенсируют повышение НДС и отмену внутрисетевого роуминга.
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