Жителю Уфы выдали пенсию печеньем

Жителю Уфы получил часть своей пенсии печеньем. Его почтальон принес вместо полагавшихся гражданину 27 рублей и 40 копеек, сообщает Life.
В управлении Почты России по Башкирии намерены установить личность сотрудника. Представители организации отметили, что работники действительно могут разносить продукты, но для этого необходимо отдельное соглашение с клиентом. В данном случае такого договора не было. Однако в почтовом отделении сообщили, что вышестоящее руководство распорядилось выдавать гражданам суммы до 100 рублей именно в такой валюте.
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