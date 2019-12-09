Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Понедельник 9 декабря
Лента новостей
20:53
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
20:18
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ
20:13
Российский чемпион Олимпийских игр призвал дать отпор WADA
20:10
Молодая спутница Петросяна дала пинка "озлобышам"
19:45
Россиянин украл 85 тысяч рублей, чтобы оплатить кредит
19:26
Украинцы перепутали флаги и опозорились на акции в Париже
19:09
"Сэкономим миллиарды": Шнуров в стихах ответил на решение WADA по России
18:48
"Наши пути разошлись": Жуков раскрыл правду об уходе Потехина из "Руки Вверх!"
18:29
Извержение вулкана унесло жизни пятерых людей в Новой Зеландии
18:21
Резко сдавшую Джоли перестали узнавать
18:08
Путин поставил Зеленскому неожиданное условие перед переговорами
18:08
Сестра Фриске оказалась в опасности после громких слов о Шепелеве
17:59
Диетолог назвала самые опасные новогодние продукты
17:47
В Москве прошел Международный Форум "Woman Who Matters – 2019"
17:46
Россия должна будет выплатить WADA не менее 2 млн долларов
17:34
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
17:08
"Кладет себе в карман": отец Фриске осадил Шепелева за растрату наследства
17:00
Темнокожая красотка стала "Мисс Вселенной 2019"
16:50
Россия вошла в топ-3 стран с самыми дешевыми автомобилями
16:50
"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
16:49
"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
16:35
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
16:31
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
16:25
"Все достаточно мирно": Бондарчук разводится с супругой
16:18
"Почти лысый": Водонаева разревелась от вида потерявшего волосы сына
16:17
Бросил сына: на гостя шоу Шепелева вылили ушат помоев
16:00
Найдены новые доказательства беременности Маркл
15:52
"Уровень стресса зашкаливает": Андрей Малахов попрощался с народом
15:38
"Заставил поволноваться": маммолог взялся за пышную грудь Семенович
15:19
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России
15:17
"Принцесса": народ восхищен преобразившейся Ротару
14:59
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
14:51
"**** полнейшая": Костомаров кричит из-за отстранения России от Олимпиады
14:44
Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту
14:30
"Окончательно пересел на мою шею": Седокова рассказала об экс-возлюбленном
14:16
Под Москвой насмерть сбили пешехода
14:08
"Патрикам" добавили итальянской классики
14:07
"Фу, мерзость": звезда шоу "Дом-2" ужаснула "дьявольскими" губами
14:05
Пригожин странно отреагировал на фото разбившегося сына Валерии
13:58
В России выросло число гипертоников
13:50
Полная дисквалификация: отстранение России от Олимпиады назвали полумерой
13:49
На трассе под Москвой столкнулись две фуры и грузовик
13:32
"Жестоко": неожиданный удар застал Собчак врасплох
13:24
"Теперь ума хоть прибавится!": как живет Лолита после разрыва с пятым мужем
13:21
Дубцову заметили со свадебным букетом в руках
13:16
Запрет на четыре года: суровое решение WADA шокировало Россию
13:13
Россию отстранили от Олимпиады на четыре года
12:50
Сильно изменившаяся Шукшина выставила напоказ жуткий шрам на интимном месте
12:49
"Когда сбор на золотой унитаз?": обнаглевшая светская львица требует купить ей новый автомобиль
12:46
Как помочь мужчине измениться
12:09
Слуцкая о грандиозном провале Загитовой: Она боролась до последнего
12:05
Как правильно прогревать двигатель зимой
12:05
Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно
11:54
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны очень тщательно
11:41
Скандальная выходка Дакоты взбудоражила Сеть
11:31
"Сексуальные фантазии": Киркоров елозил по полу с толпой разгоряченных парней (видео)
11:01
В чем встречать 2020 год
10:45
Плющенко оконфузился на льду
10:39
"Впервые увидела ее вблизи": Орбакайте не смогла сдержаться от вида 70-летней Пугачевой
10:39
Глобальный провал: вертлявый Лукашенко устроил демарш
10:19
Гинеколога посадили в тюрьму за тайную съемку пациенток
10:10
В Удмуртии ребенок-инвалид провел неделю с трупом матери и умер
10:02
Украинцы послали Зеленского далеко и надолго
09:58
"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста
09:56
Сальная Волочкова в трусах показала большую дырку
09:28
В Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием
09:20
"Подустали": озвучены претензии Макрона и Меркель к Зеленскому
09:19
В результате взрыва под Москвой пострадали люди
09:18
Участница шоу "План Б" откровенно высказалась об отношениях с Батрутдиновым
09:09
Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк
09:09
В Москве прошла первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019
09:01
Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала
08:49
Умерла звезда фильма "Кинг-Конг"
08:22
Пора скупать доллары: рубль внезапно вернул устойчивость
08:14
Тревожные вести: россияне потеряли Олега Меньшикова
08:13
Петросян женился на молодой любовнице
06:04
Триумфу Софии Ротару в России нашли объяснение
04:38
"Это бомба!": Брежнева удивила экспериментами с внешностью
02:29
"Маленький принц!": годовалый сын Маликова впервые посетил светскую тусовку
00:56
Американские снайперы? На Майдане против Зеленского заметили странных людей
00:11
"Очень завораживает": Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций
22:35
"Я очень люблю его и мы счастливы вместе": подопечная Меладзе об их отношениях
20:17
Героиня скандальных хроник: раскрыта сущность Карауловой
18:14
Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
17:50
Хирург предостерегает Семенович о возможных осложнениях
17:35
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
17:31
Пугачева рассказала о постыдном занятии в детстве
16:45
"Вернется на рынок": Собчак поставила крест на браке Лопыревой и Булатова
16:20
"Что за детский сад?": ворочающая языком Бузова вызвала оторопь
15:46
"Продукт ужасного толстого монстра Фадеева": Серябкиной дали смачную оплеуху
15:32
Сын Валерии показал изуродованное лицо после страшной аварии
15:22
Кудрявцева и Лазарев снова вместе
14:43
"Уже слишком": 67-летняя Аллегрова вывалила большую грудь
14:14
Отравившегося "Кротом" Алибасова настигла смерть
13:35
"Угомонитесь!": Королева взорвалась после попойки 17-летнего сына
13:27
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
12:50
"Опять перебрала лишнего": Волочкову в нелепом виде подняли на смех
12:39
"Я бы женился!": Семенович опьянила россиян шикарными формами
12:29
Помолодела и похорошела: 72-летняя Ротару вернулась в Россию
12:25
Цымбалюк-Романовская покинула Москву после снятия подписки о невыезде
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет вокальных данных!": известная певица воткнула нож в спину Бузовой
В чем встречать 2020 год
Экотехнопарк в Калужской области помогает возрождать русскую глубинку
Поезда "Ласточка" назвали спасением для МЦД
Ирина Шейк показала публике нового любовника
"Одинаковые или нет?": дочь Виторгана показала голую грудь во всей красе
Общество

Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны

Кадр youtube.com
На прошлой неделе российские кинотеатры выпустили в прокат военную драму "Ржев". В основу киноленты легла история о кровопролитных битвах за Ржев – самых засекреченных событиях Великой Отечественной войны.
прочитано 213 раз

Создатели фильма не скрывают, что хотели донести до зрителя всю правду о той войне. Поэтому "Ржев" получился жестким, без лирики и сентиментальных сцен.

Контр-адмирал запаса, кандидат педагогических наук Владимир Ковтуненко пришел на показ со своей 7-летней внучкой. Он считает, что такие картины полезны как для подрастающего поколения, так и для взрослых людей.

"Правда о войне нам нужна", – считает Ковтуненко.

Контр-адмирал добавил, что "Ржев" получился очень атмосферным, он наглядно демонстрирует героизм и подвиг нашего народа.

"Молодежь, которая смотрела фильм, должна знать, что наша земля может напоить водой, накормить хлебом, удивить красотой, но она не может себя защитить", – передаёт Ковтуненко сайт телеканала "360".

Кадр youtube.com

По словам Ковтуненко, для него, как для военного человека, интересны такие фильмы. Он пересмотрел множество подобных кинолент. Обычно в фильмах военной тематики немцев показывают дураками, а советских солдат – героями. "Ржев" отличен от всех остальных. В киноленте правдиво представлены те события, без отступлений. Все, как было на самом деле.

"Я считаю, показана правда о войне, – поясняет он. – И политрук здесь играл положительную роль, он поддерживал командира как это положено. А что до представителя особого отдела, да, была такая установка. Здесь нет подрыва, здесь показано, как всё было. И это никуда не уйдет".

Кадр youtube.com

Контр-адмирал рассказал, что особенно ему запомнилась роль командира роты в исполнении Сергея Жаркова. Также он оценил, как в фильме продемонстрировано мужество и героизм рядовых солдат и командиров.

"Сейчас много мнений, которые хотят очернить и показать войну с другой стороны, но этот фильм, я считаю, хороший, правильный", – подчеркнул Ковтуненко.

Владимир Сергеевич отметил, что некоторые сцены кажутся немного затянутыми, но они в фильме уместны. Именно благодаря таким эпизодам зрители смогли увидеть, как солдаты жили в минуты между боями.

"Патриотизм – память о прошлом, правда о настоящем и впечатление о будущем. Мы должны помнить войну, а такие фильмы, как "Ржев" – это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны", – заключил Ковтуненко.

Кадр youtube.com

Многие зрители отметили эмоциональный накал и глубокий драматизм фильма. Кто-то из зрителей плакал от первой минуты до последней, кто-то – по окончании сеанса молча и скорбно покидал кинозал.

"Сильный, эмоциональный фильм. С первых минут погружает в атмосферу Великой Отечественной войны и напоминает, какой нелегкой ценой далась Победа нашим прадедам, дедам, отцам в этой жестокой нечеловеческой мясорубке", – делится своими впечатлениями Антон Михалев. По его мнению, "фильм заставляет прочувствовать и пережить ряд крайне сложных моментов жизни и взаимоотношений людей, которые остались практически одни перед неминуемой смертью в окружении значительно превосходящих сил противника".

9 декабря 2019, 20:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко забросали яйцами в центре Киева (видео)
Денег больше не дадут: печальный итог переговоров Путина и Лукашенко
Водит украинцев за нос: Зеленского уличили в наглой лжи
В Совете Европы призвали Киев повременить с законом о госязыке

Шоу-бизнес

"Жесть!": Пугачева не пригласила Киркорова на празднование годовщины свадьбы
"Люблю сразу троих мужчин": звезда "Папиных дочек" разоткровенничалась после праздника
"Алкашка зло": Лисовец засунул камеру под шорты Летучей
"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ

Проишествия

Трампу доложили о жуткой бойне
Десятки нарушений: появились подробности страшной аварии с автобусом в Забайкалье
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Запад попался на наглой лжи о Сирии

Lifestyle

"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Нагиев довел Бондарчука до бешенства жестким отказом
Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк

С официальным сообщением выступила дочь актрисы
Регионы

"Место человеческих трагедий": народ в ужасе от происходящего у Крымского моста

Украинцы считают, что полуостров не принимает гостей из России
Шоу-бизнес

"А как же Кудрявцева?": стало известно о поцелуе Лазарева со звездой ТНТ

Певец нежно прижимал к себе вокалистку
Общество

"Дни.ру" дарят подарки: продуктовый набор от Mutti

Самые вкусные консервированные томаты

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
"Все быстро раскроется": замужнюю Летучую предупредили о серьезных последствиях измен
Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Как не стыдно!": Тарасова сорвалась из-за "похорон" Загитовой
Война и позор: сделано жесткое заявление после антироссийской выходки WADA
В отстранении России от Олимпиады неожиданно нашли плюс
"Сборище никчемных подлецов": WADA разнесли после отстранения России

Регионы

И так сойдет? Вид Крымского моста перед запуском поездов вызвал оторопь
Кемерово окутал густой смог (видео)
В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru