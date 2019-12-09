Контр-адмирал о фильме "Ржев": Это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны

На прошлой неделе российские кинотеатры выпустили в прокат военную драму "Ржев". В основу киноленты легла история о кровопролитных битвах за Ржев – самых засекреченных событиях Великой Отечественной войны.



Создатели фильма не скрывают, что хотели донести до зрителя всю правду о той войне. Поэтому "Ржев" получился жестким, без лирики и сентиментальных сцен.

Контр-адмирал запаса, кандидат педагогических наук Владимир Ковтуненко пришел на показ со своей 7-летней внучкой. Он считает, что такие картины полезны как для подрастающего поколения, так и для взрослых людей.

"Правда о войне нам нужна", – считает Ковтуненко.

Контр-адмирал добавил, что "Ржев" получился очень атмосферным, он наглядно демонстрирует героизм и подвиг нашего народа.

"Молодежь, которая смотрела фильм, должна знать, что наша земля может напоить водой, накормить хлебом, удивить красотой, но она не может себя защитить", – передаёт Ковтуненко сайт телеканала "360".

По словам Ковтуненко, для него, как для военного человека, интересны такие фильмы. Он пересмотрел множество подобных кинолент. Обычно в фильмах военной тематики немцев показывают дураками, а советских солдат – героями. "Ржев" отличен от всех остальных. В киноленте правдиво представлены те события, без отступлений. Все, как было на самом деле.

"Я считаю, показана правда о войне, – поясняет он. – И политрук здесь играл положительную роль, он поддерживал командира как это положено. А что до представителя особого отдела, да, была такая установка. Здесь нет подрыва, здесь показано, как всё было. И это никуда не уйдет".

Контр-адмирал рассказал, что особенно ему запомнилась роль командира роты в исполнении Сергея Жаркова. Также он оценил, как в фильме продемонстрировано мужество и героизм рядовых солдат и командиров.

"Сейчас много мнений, которые хотят очернить и показать войну с другой стороны, но этот фильм, я считаю, хороший, правильный", – подчеркнул Ковтуненко.

Владимир Сергеевич отметил, что некоторые сцены кажутся немного затянутыми, но они в фильме уместны. Именно благодаря таким эпизодам зрители смогли увидеть, как солдаты жили в минуты между боями.

"Патриотизм – память о прошлом, правда о настоящем и впечатление о будущем. Мы должны помнить войну, а такие фильмы, как "Ржев" – это нужная подготовка к 75-летию Великой Отечественной войны", – заключил Ковтуненко.

Многие зрители отметили эмоциональный накал и глубокий драматизм фильма. Кто-то из зрителей плакал от первой минуты до последней, кто-то – по окончании сеанса молча и скорбно покидал кинозал.

"Сильный, эмоциональный фильм. С первых минут погружает в атмосферу Великой Отечественной войны и напоминает, какой нелегкой ценой далась Победа нашим прадедам, дедам, отцам в этой жестокой нечеловеческой мясорубке", – делится своими впечатлениями Антон Михалев. По его мнению, "фильм заставляет прочувствовать и пережить ряд крайне сложных моментов жизни и взаимоотношений людей, которые остались практически одни перед неминуемой смертью в окружении значительно превосходящих сил противника".