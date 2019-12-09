Названа дата прихода зимы в Москву

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион придет по-настоящему зимняя погода. По словам синоптика, похолодание ожидается уже в четверг, передает "Вечерняя Москва".
Метеоролог отметил, что температура опустится до отрицательных значений днем 12 декабря. Вильфанд отметил, что несмотря на приход зимы, небо над Москвой и Подмосковьем будет ясным и солнечным. Такая погода продержится в регионе по меньшей мере до 14 декабря.
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