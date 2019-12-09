ВТБ ответил на расследование Навального о бизнес-джетах

Входящая в группу ВТБ компания "ВТБ Лизинг" распространила пресс-релиз с опровержением одного из последних расследований скандального блогера Алексея Навального, где было упомянуто имя телеведущей Наили Аскер-заде. По словам гендиректора лизингового оператора Дмитрия Ивантера, упомянутые в сюжете самолеты не относятся ни к банку, ни к его руководителю Андрею Костину, ни к какой-либо структуре или персоне, аффилированной с группой. прочитано 283 раза Как отметил Ивантер, "ВТБ Лизинг" уже вышел из авиационного бизнеса, продав все девять бизнес-джетов, в том числе и те, что фигурируют в расследовании. Конкретно эти самолеты нашли нового владельца еще в 2017 году, компания избавилась от них из-за высокого риска санкций, приводит слова представителя банка ТАСС. ПО ТЕМЕ Авен прокомментировал слухи о продаже Альфа-банка Напомним, 2 декабря так называемый Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждал, что телеведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде, вероятно, пользовалась джетом Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT. Ранее группа ВТБ действительно владела этим самолетом через дочернюю фирму, писал РБК. Однако в настоящий момент борт принадлежит офшору IF Company Limited, зарегистрированному в Белизе и не раскрывающему своих собственников. Несмотря на то, что данные "ВТБ-лизинг" полностью опровергают обвинения Навального, он по-прежнему утверждает, что указанные им самолеты связаны с именами Наили Аскер-заде и Андрея Костина. Несмотря на то, что данные "ВТБ-лизинг" полностью опровергают обвинения Навального, он по-прежнему утверждает, что указанные им самолеты связаны с именами Наили Аскер-заде и Андрея Костина.

9 декабря 2019, 13:53