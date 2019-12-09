ВТБ ответил на расследование Навального о бизнес-джетах

Как отметил Ивантер, "ВТБ Лизинг" уже вышел из авиационного бизнеса, продав все девять бизнес-джетов, в том числе и те, что фигурируют в расследовании. Конкретно эти самолеты нашли нового владельца еще в 2017 году, компания избавилась от них из-за высокого риска санкций, приводит слова представителя банка ТАСС.
Напомним, 2 декабря так называемый Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждал, что телеведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде, вероятно, пользовалась джетом Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT. Ранее группа ВТБ действительно владела этим самолетом через дочернюю фирму, писал РБК.
Однако в настоящий момент борт принадлежит офшору IF Company Limited, зарегистрированному в Белизе и не раскрывающему своих собственников.Несмотря на то, что данные "ВТБ-лизинг" полностью опровергают обвинения Навального, он по-прежнему утверждает, что указанные им самолеты связаны с именами Наили Аскер-заде и Андрея Костина.
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