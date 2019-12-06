Авен прокомментировал слухи о продаже Альфа-банка

Владельцы банка не намерены его продавать. Об этом Петр Авен
заявил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на
телеканале "Россия-1".
Кроме того, банкир прокомментировал слухи о своем отъезде из России. Задуматься об этом он может лишь в том случае, если на него будет заведено уголовное дело, сказал финансист. Он напомнил, что родился в Москве и комфортно себя в ней чувствует.
По словам банкира, в прошлом он в течение года работал в Вене. Авен отметил, чтол везде чувствует себя спокойно, поэтому у него нет планов по эмиграции.
В интервью банкир вспомнил забавный случай. По его словам, в 1991 году он поспорил на шампанское с одним из американских журналистов, что в течение полугода в Москве появится множество пунктов обмена валюты. Тогда в это никто не верил. То, что кажется очевидным сейчас, не было таким 20 лет назад, отметил Авен.
Напомним, о том, что собственники Альфа-банка обсуждали продажу актива с ВТБ и UniCredit появились в январе этого года. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщало влиятельное британское издание Financial Times.
Собеседники издания заявили, что переговоры были неформальными и не принесли результата. С ВТБ переговоры шли несколько месяцев. Глава государственного банка Андрей Костин ранее заявлял, что у него нет "ни аппетита", ни запаса капитала для такой сделки.
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