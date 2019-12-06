Авен прокомментировал слухи о продаже Альфа-банка

Слухи о предложениях продать Альфа-банк его совладелец и глава совета директоров Петр Авен назвал "полным бредом". Таких разговоров с руководством кредитной организации никто не вел, официальных предложений не поступало, подчеркнул финансист.



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