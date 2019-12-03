Эксперты назвали предотвращающие рак продукты

На первом месте оказались любимые многими яблоки. Они богаты не только железом и витаминами, но и полифенолами. Эти соединения могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а также, по мнению ученых, способны остановить развитие раковых опухолей.
Кроме того, в список также вошли брокколи, цветная и белокочанная капуста. Эти овощи содержат не только запас витаминов и полезную для кишечника клетчатку, но сульфорафан, который способен уменьшать рост злокачественных клеток. Помимо этого, ученые включили в перечень снижающих риск возникновения онкологи продуктов морковь, рыбий жир, орехи, бобовые, кофе и кетчуп, сообщает РИА ФАН.
По мнению специалистов, употребление в пищу кетчупа способно значительно снизить риск возникновения рака предстательной железы. У тех, кто регулярно употребляет кофе, опасность заболеть раком печени ниже на 40%, чем у тех, кто предпочитает ограничить себя в употреблении этого ароматного напитка.
Впрочем, стоит отметить, что несмотря на рекомендации экспертов, медики советуют придерживаться ранее установленных врачебных предписаний. Людям с повышенным кровяным давлением противопоказано употреблять кофе в большом количестве. Кроме того, если присутствует пищевая аллергия, то ни в коем случае не стоит есть запрещенные продукты.
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