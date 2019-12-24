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Тихо растворилась: судьба пропавшей на Украине россиянки ужаснула народ

Фото: www.globallookpress.com
Политолог Армен Гаспарян на своей странице в "Телеграм" вспомнил о судьбе Марии Гайдар. Некогда амбициозная девушка переехала на Украину для построения политической карьеры, однако вместо этого исчезла без следа.
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После государственного переворота Украина распахнула свои двери для иностранных специалистов, которые не побоятся занять ответственную должность в период политической нестабильности. Шансом проявить себя воспользовались не только настоящие профессионалы своего дела, но и откровенные международные авантюристы.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Среди тех, кто решил попытать счастья на Украине, была и российская политическая деятельница Мария Гайдар. Она быстро стала заметной фигурой в окружении Михаила Саакашвили, который тогда приехал из Нидерландов, чтобы встать во главе Одесской области. Однако бывший президент Грузии потерпел поражение в противостоянии с Петром Порошенко, и было величие не сумел вернуть даже после ухода своего оппонента. А Мария Гайдар и вовсе пропала без следа. И изменить эту ситуацию за все прошедшие годы она не смогла.

"Это последнее, что известно о Марии Гайдар: "Так ничем себя не проявив, после президентских выборов 2019-го тихо "растворилась" где-то под Одессой. Живет в маленькой квартирке и ждет предложений о работе. Уже почти год о ней ничего не слышно", – на своей странице в "Телеграм" напомнил Армен Гаспарян.

"Проклятие предательства никогда не даст счастья", – подчеркнул политолог.

"Помните об этом, дантончики", – заключил эксперт. Таким образом Армен Гаспарян напомнил своим читателям о судьбе одного из отцов-основателей Первой французской республики Жоржа Жака Дантона. Променяв карьеру при дворе на революционную деятельность, он сам стал жертвой последовавшего за переворотом террора. Перед своей казнью Дантон произнес бессмертную фразу: "Революция пожирает своих детей".

Автор: 24 декабря 2019, 11:37

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