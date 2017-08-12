Пранкеры полгода водили за нос наивного Саакашвили

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, в подробностях рассказали о том, как разыгрывали бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили. Оказалось, что шутники полгода "подкармливали" политика дезинформацией.

Пранкеры долго изучали окружение Саакашвили и пытались найти слабые точки. Голосовую атаку на политика они начали после того, как он лишился украинского гражданства.

"Мы „пасли“ его около полугода. Сливали ему дезинформацию инсайдерскую, которую он потом озвучивал на пресс-конференциях", – рассказали шутники. Фактически, Вован и Лексус в течение полугода были советниками Саакашвили по внутренней политике.

"Я представлялся замглавы администрации Порошенко Алексеем Филатовым и сливал ему информацию, пытался с ним обсуждать соглашения, вести аппаратные переговоры, выдвигал свои условия", – заявил Столяров. Пранкерам даже удалось составить с политиком договор, согласно которому Саакашвили снова получит украинское гражданство, но в последний момент политик отказался идти на сделку.

Пообещали шутники опубликовать и продолжение разговора с Саакашвили. "Там будет его отношение к Марии Гайдар и позиция официальных властей Грузии – что будет, если он приедет", – цитирует Столярова Ura.ru.

Напомним, украинский лидер издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства 26 июля. С тех пор экс-губернатор ездит по миру – из США переехал в Польшу, затем в Литву.

Как писали Dni.Ru, в разговоре с пранкерами Саакашвили выдвинул ультиматум президенту Украины Петру Порошенко. Он пообещал разобраться с олигархическим режимом, если вновь не получит гражданство.