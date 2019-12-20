Жуткие последствия урагана в России попали на видео

Заложниками непогоды стали жители Санкт-Петербурга, Твери, Вологды и Нижний Новгорода. Порывистый ветер повалил деревья, столбы и рекламные щиты. Ураган оборвал множество линий электропередачи. Штормовое предупреждение было объявлено и в Москве, передает ТВ Центр.
В Вологде от непогоды пострадала главная новогодняя елка города. Из-за сильного урагана ее бетонные крепления не выдержали, и зеленая красавица упала на асфальт. По прогнозам метеослужб, в ближайшее время центральная часть России останется во власти непогоды.
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