"Единая Россия" дала старт проекту "Память героев"

Он открыл мемориальную доску семи героям – сотрудникам и
выпускникам речного техникум в Самаре. Этой акцией "Единая Россия" дала старт проекта по увековечиванию памяти героев России, рассказал
парламентарий.
В рамках проекта "Память героев" будут установлены мемориальные доски и бюсты героев. Их именами назовут образовательные учреждения, площади и улицы, а школьники смогут больше узнать о жизни выдающихся личностей.
"Наша цель не просто разово рассказать о великих соотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных заведений, улиц, учреждений культуры", – сказал Хинштейн.
Он напомнил, что в Самарском речном техникуме учились пять героев Советского Союза, один герой России и один – социалистического труда. Пятеро из них удостоены высшего звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что с 1992 года звания Героя России удостоились более тысячи человек, 600 из них уже нет в живых. К 2022 году в рамках проекта "Единой России" планируется увековечить их память.
Напомним, партпроект "Историческая память" следит за сохранением памятников истории и культуры. Таковых в нашей стране насчитывается более 90 тысяч, но далеко не все в хорошем состоянии.
По некоторым оценкам, срочный капитальный ремонт требуется для половины памятников. К сохранению объектов исторического и культурного наследия единороссы активно привлекают общественников, которые координируют ход работ.Также партийцы помогают сохранить память о Великой Отечественной войне. В регионах реализуются проекты "Диктант Победы", "Вахта памяти" и другие.
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