"Она должна измениться": беспардонный Трамп влез в семейную драму Маркл

Трамп рассказал, что он испытывает схожие ощущения, и отказать ему в правде невозможно. Президента регулярно поливают помоями за его выходки и угрозы. Дональд на своем личном опыте перенес травлю журналистами и порекомендовал Меган быть жестче по отношению к тому, что говорят у нее за спиной.
"Я думаю, что она должна измениться. Она воспринимает критику слишком близко к сердцу, и я могу это понять. Но я ее совсем не знаю", – прокомментировал происходящее президент Америки. Он подчеркнул, что бороться с липовыми новостями необходимо и, как это часто бывает, переключил беседу на себя.
Как сообщает Daily Mail, сам Дональд также болезненно реагирует на нападки СМИ. Он нередко обличает желтушную прессу в своих аккаунтах в социальных сетях, называя ее представителей врагами народа.
Впрочем, несмотря на тот факт, что обе знаменитости оказались "в одной лодке", Меган вряд ли прислушается к совету политика. Ранее уже не раз отмечалось, что герцогиня Сассекская старается избегать общества Трампа.
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