Зарабатывает миллиарды: хапуга Лукашенко сел на шею Путину

Отношение белорусских властей к России напоминает паразитирование. На перепродаже газа республика ежегодно зарабатывает миллиарды долларов. При этом поддерживать Москву на дипломатическом уровне Александр Лукашенко не спешит: "главный союзник России" не признал ее воссоединение с Крымом, а также независимость Абхазии и Южной Осетии.



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