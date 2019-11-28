Зарабатывает миллиарды: хапуга Лукашенко сел на шею Путину

Москва постоянно идет на уступки соседям, а те вместо
благодарности ведут себя так, будто российские недра принадлежат им. "Стоит им возразить, как начинаются обиды. Они убеждены, что Россия обязана их
дотировать", – пишет об особенностях "лукашенкономики" журнал
"Огонек".
Когда речь заходит о такой щекотливой теме, союзники Кремля кивают в сторону Израиля. Дескать, США на протяжении десятков лет финансово поддерживают ближневосточное государство. Однако Тель-Авив больше полувека воюет не только за свои, но и за американские интересы.
А вот постсоветские республики не поддерживают Москву даже дипломатически. "Лукашенко, например, так официально и не признал Крым в составе России или независимость Южной Осетии и Абхазии", – напомнили журналисты.
Тем не менее Россия продолжает помогать соседним государствам. В одну только Белоруссию за 20 лет было вложено 126 миллиардов долларов, но вместо российского бизнеса в братской республике процветает китайский, отметил "Огонек".
"Лукашенко зарабатывает ежегодно 1,5-2 миллиарда долларов на перепродаже российского газа и недоволен", – недоумевают журналисты.
Напомним, что Москва и Минск заняты согласованием "дорожных карт" по дальнейшей интеграции. Планируется, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут документы 8 декабря, к 20-летию Союзного государства. Соглашения касаются экономических и правовых вопросов, политическое объединение не предусматривается.
• Существует опасность, что даже более глубокая интеграция в формах, которые продвигает Россия, оставит Беларуси только формальный суверенитет, а на самом деле Минск будет вынужден соглашаться с Москвой практически по всем вопросам внутренней и внешней политики. Андрей Елисеев— Vital Łučnik (@VUcnik) November 21, 2019
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